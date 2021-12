Gleisi comemora preferência dos brasileiros pelo PT: "mesmo perseguido e atacado, resistiu"

A presidente do partido agradeceu ao ex-presidente Lula e à militância que, segundo ela, "nunca arregou" edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), comemorou pelo Twitter nesta sexta-feira (31) o resultado da pesquisa Datafolha que o PT é o partido preferido por 28% dos brasileiros. Em um muito distante segundo lugar, aparecem empatados PSDB e MDB, ambos com 2% cada um.

Na mensagem, ela destacou a resistência da sigla diantes dos fortes ataques dos últimos anos, sendo talvez o principal deles a força-tarefa da Lava Jato, capitaneada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) e pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos), que confessou ter atuado para "combater" o PT como magistrado.

Gleisi ainda agradeceu ao ex-presidente Lula (PT) e à militância petista. "Muito feliz com a pesquisa que coloca o PT com 28% de preferência. Mostra a vitalidade e força deste partido, que mesmo perseguido e atacado, resistiu! É instrumento da luta do povo brasileiro. Obrigada a nossa militância que nunca arregou. Obrigada Lula pela coragem e determinação!".

