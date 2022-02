Gleisi comenta fraude na compra de insumos para cloroquina: 'esse é o governo que prometeu acabar com a corrupção'

TCU aponta a existência de "indícios robustos" de fraudes em licitação do Exército para a compra de insumos para a produção de hidroxicloroquina edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) aponta a existência de "indícios robustos" de fraudes em licitação do Exército para a compra de insumos para a produção de hidroxicloroquina, medicamento ineficaz no combate à Covid-19 mas defendido, apesar das evidências científicas, por Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores.

“Notícias dão conta que o TCU encontrou indícios de corrupção na compra de cloroquina pelo Exército. Ou seja, gastaram dinheiro com esse remédio sem eficácia pra covid, e ainda cometeram fraude. Esse é o governo que prometeu acabar com a corrupção”, comentou a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, nas redes sociais.

