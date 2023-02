Gleisi critica manipulação de informação feita por Marcos do Val sobre trama golpista: "mais um crime de falso testemunho"

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais para questionar as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) de que fez uma “manipulação de notícias desencontradas” de forma intencional no tocante a trama sugerida a ele por Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-deputado Daniel Silveira para anular as eleições vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dar um golpe de estado.

“Essa turma bolsonarista não tem limite moral. Agora, senador bolsonarista do ES admite que manipulou informações sobre grampo em Alexandre de Moraes e que seu objetivo foi atingido. Que objetivo é esse? Enganar as autoridades? Mais um crime de falso testemunho pra lista”, postou Gleisi no Twitter.

Marcos do Val é alvo de um inquérito aberto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de apurar a conduta do senador em função das várias versões ditas por ele sobre o caso. Ele é investigado pelos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.

