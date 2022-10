Gleisi diz que ações da PRF são 'criminosas' e pede ampliação do prazo de votação

"Eleição se ganha no voto, não no golpe e no crime", publicou a deputada federal e presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), anunciou no Twitter neste domingo (30) que está pedindo às autoridades eleitorais a ampliação do prazo de votação neste segundo turno.

Diversas denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está dificultando o acesso de eleitores às urnas, especialmente no Nordeste, surgiram ao longo de todo o dia.

"Essa operação da PRF foi criminosa. Concentrada no NE [Nordeste]. Estamos pedindo prorrogação da votação nos mais de 500 lugares em que aconteceram as operações. Priorizando a região Nordeste. Eleição se ganha no voto, não no golpe e no crime", esceveu.

Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, assegurou que a votação será encerrada às 17h, sem adiamento.

