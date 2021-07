Gleisi diz que Bolsonaro deve ser interpelado judicialmente após mentir sobre fraude eleitoral

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, defendeu que Jair Bolsonaro responda judicialmente por não apresentar provas de supostas fraudes nas urnas eletrônicas.

"Bobageira mentirosa de Bolsonaro na live que iria comprovar fraude nas urnas eletrônicas. O Palácio do Alvorada virou palanque eleitoral. Só fraudaram o 1º turno de 2018? Cadê as provas de fraude nas urnas?? Ele mesmo disse, não temos provas!!! Tem de ser interpelado judicialmente", disse a dirigente petista pelo Twitter.

Durante a transmissão ao vivo, Bolsonaro voltou a criticar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e disse ser uma mentira afirmar que a implantação do sistema de voto impresso é um retrocesso. "Por que a ferocidade do presidente do TSE em não querer discutir, falar sobre uma contagem pública de votos?", disse Bolsonaro.

"Onde quer chegar esse homem que preside o TSE? Quer a inquietação do povo, que movimentos surjam no futuro que não condizem com a democracia?", acrescentou.

