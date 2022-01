Gleisi diz que Folha 'falseia a história' e age com cinismo ao criticar Bolsonaro e apoiar política neoliberal de Guedes

"Incendiária é a reforma trabalhista que achatou salário, tirou direitos e agravou a crise social do país", disse a deputada e presidenta do PT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, rebateu nesta segunda-feira (17) o jornal Folha de S. Paulo, que critica o PT por sinalizar rompimento com a política neoliberal implantada no País desde o golpe de 2016.

Numa sequência de tweets, Gleisi disse que a Folha "falseia a história" e lembrou as condições fiscais nas quais o ex-presidente Lula recebeu o Brasil em 2003. "Não foi com a receita neoliberal que o Brasil cresceu e mudou. Foi com investimento forte do estado em políticas públicas, obras, aumento de salário real e geração de emprego e renda para os mais pobres em escala nunca vista. O oposto do que pregam a Folha e a Faria Lima", escreveu a presidenta do PT.

A dirigente petista disse que o jornal da família Frias age com "ambiguidade e cinismo" ao dizer que é contra Bolsonaro ao mesmo tempo em que defende a política econômica de Paulo Guedes". "Incendiária é a reforma trabalhista que achatou salário, tirou direitos e agravou a crise social do país. O projeto que Lula representa é muito claro: colocar de novo o povo no orçamento, para o país voltar a crescer e garantir vida mais digna à nossa gente. Pensar primeiro na economia popular, como sempre fizemos", disse Gleisi.

PUBLICIDADE

Por fim, a deputada reiterou que nas eleições de outubro, o povo brasileiro vai escolher entre dois modelos econômicos distintos que ele já conhece: o que reduziu a desigualdade e o que aumentou a injustiça. "A Folha devia ser mais transparente em suas escolhas, sem mistificações", afirmou.

Leia a sequência de tweets de Gleisi Hoffmann:

1)Depois do Globo e Estadão, agora é a Folha q falseia a história. O primeiro esforço do governo Lula em 2003 foi recuperar uma economia que ele recebeu com inflação a 12%, juros a mais de 40%, dívida pública a 2/3 do PIB e desemprego nas alturas. PUBLICIDADE January 17, 2022





3)Ambiguidade e cinismo é dizer q é contra Bolsonaro e ao mesmo tempo defender a política econômica de Paulo Guedes, como faz a grande mídia. Incendiária é a reforma trabalhista q achatou salário, tirou direitos e agravou a crise social do país. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 17, 2022





PUBLICIDADE

5)Em 2022, o povo brasileiro vai escolher entre dois modelos que ele já conhece muito bem: o que reduziu a desigualdade e o q aumentou a injustiça. A Folha devia ser mais transparente em suas escolhas, sem mistificações — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 17, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE