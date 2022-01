Gleisi diz que Moro não tem moral para atacar Lula: 'corrompeu a Justiça e as eleições'

Apoie o 247

ICL

247 - A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou, nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais, que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), denunciado com parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não tem moral para atacar o ex-presidente Lula (PT).

“Corrompeu a Justiça para condenar um inocente, corrompeu o processo eleitoral para Bolsonaro vencer, destruiu o setor de construção e 4 milhões de empregos, foi julgado parcial e suspeito pelo STF. E ainda quer atacar Lula, Sergio Moro? É desespero ou é deboche?”, escreveu a petista no Twitter.

Corrompeu a Justiça p/ condenar um inocente, corrompeu o processo eleitoral p/ Bolsonaro vencer, destruiu o setor de construção e 4 milhões de empregos, foi julgado parcial e suspeito pelo STF. E ainda quer atacar Lula, Sergio Moro? É desespero ou é deboche? PUBLICIDADE January 19, 2022

Nesta quarta, Moro chamou Lula de “canalha” rebatendo o ex-presidente. Mais cedo, em entrevista à mídia progressista e independente, Lula disse que Moro é uma “canalha” e que a Lava Jato foi uma “quadrilha”.

“Eu tive sorte do povo brasileiro que me ajudaram a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos. O Dallagnol, a mentira, as fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disse Lula.

Moro não gostou e rebateu nas redes sociais:

PUBLICIDADE

“Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro pra financiar ditaduras”, disparou Moro. “E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petro, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende pois não tem como explicar a corrupção no seu governo.”

No entanto, foi Moro que roubou o povo brasileiro ao promover o golpe de Estado (que expropriou a renda da população) através da Lava Jato, fraudando o resultado das eleições de 2018 e destruindo a economia nacional, colocando milhões no desemprego.

E foi ele também que desrespeitou a lei para prender Lula de forma ilegal, e que faliu empreiteras brasileiras para, depois, ganhar dinheiro numa empresa que as recuperava.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: