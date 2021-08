Gleisi diz que PT não apoiará André Mendonça ao STF: 'Democracia e respeito à Constituição são valores inegociáveis'

Se passar pela CCJ, a indicação de Bolsonaro precisa ser submetida ao Plenário do Senado. Para ser considerada aprovada, a mensagem depende do apoio da maioria absoluta da Casa: 41 votos favoráveis edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira (20) que a bancada do partido no Senado não irá apoiar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, feita por Jair Bolsonaro.

"Ninguém espere apoio do PT para indicar um bolsonarista ao STF. Democracia e respeito à Constituição são valores inegociáveis", disse Gleisi pelo Twitter.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado recebeu na quarta-feira (18) a mensagem (MSF 18/2021) de Jair Bolsonaro que indica seu ex-ministro da Justiça e ex-advogado Geral da União ao STF. A matéria aguarda a designação de um relator.

Se passar pela CCJ, o nome de André Mendonça precisa ser submetido ao Plenário do Senado. Para ser considerada aprovada, a mensagem depende do apoio da maioria absoluta da Casa: 41 votos favoráveis.

