Gleisi diz que reunião ministerial golpista foi um escracho

247 - "A reunião ministerial de Bolsonaro é um escracho com o país", escreveu na rede social X a presidente do Partido dos Trabalhadores. "Uma reunião ministerial em que nenhuma vez o presidente fala dos problemas do povo brasileiro e possíveis soluções. Nada sobre saúde, educação, emprego, renda, segurança… Uma pregação ideológica e política sem precedentes, recheada de palavrões e distratos."

Gleisi classificou a reuinão como "um filme de terror sobre a ameaça de fazer do Brasil uma ditadura fascista" e descreve a postura de Bolsonaro como a de um "presidente desesperado e disposto a qualquer coisa para impedir a vitória de Lula, que as pesquisas apontavam faltando menos de três meses para as eleições". Ela denuncia as calúnias contra o PT, Lula, a Justiça Eleitoral, ministros do STF, membros do Congresso e diz que isto não pode ficar impune.

A reunião ministerial de Bolsonaro, cujo vídeo foi divulgado hoje, é um escracho com o país. Uma reunião ministerial em que nenhuma vez o presidente fala dos problemas do povo brasileiro e possíveis soluções. Nada sobre saúde, educação, emprego, renda, segurança… Uma pregação… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 9, 2024

