Gleisi é vítima de fake news bolsonarista e defende “PL 2630 para punir essa gente”

Fake news com montagens em vídeos inventam que Gleisi estava dentro do Palácio do Planalto na hora dos ataques do dia 8 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleison Hoffmann, denunciou que é alvo de novas fake news. Os bolsonaristas fizeram montagens em vídeos para espalhar que ela estava dentro do Palácio do Planalto na hora dos ataques do dia 8 de janeiro, uma mentira grotesca.

“Estou tendo que provar que eu não estava dando golpe no governo Lula por conta da fake news com montagens em vídeos que fizeram inventando que eu estava dentro do Palácio do Planalto na hora dos ataques”, iniciou Gleisi.

Ela ressalta que “além claro de ser vítima desse absurdo, tudo isso é desgastante e rouba nosso tempo. Uma das coisas do PL 2630 é que vai punir essa gente”.

Saiba mais

A Câmara dos Deputados aprovou, por 238 votos a 192, o requerimento de urgência para o projeto de lei das fake news (PL 2630/20), que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A votação da proposta está marcada para a próxima terça-feira, como anunciou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O relator da proposta, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), afirmou que a aprovação da urgência abre uma nova rodada de negociações. "É um esforço concentrado para uma nova rodada de conversas", disse.

Estou tendo que provar que eu não estava dando golpe no governo Lula por conta da fake news com montagens em vídeos que fizeram inventando que eu estava dentro do Palácio do Planalto na hora dos ataques. Além claro de ser vítima desse absurdo, tudo isso é desgastante e rouba… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.