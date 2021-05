Gleisi: encontro Lula-FHC representa desejo do Brasil "voltar a debater o futuro pela política"

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para afirmar que o encontro entre Lula e FHC mostra que “o Brasil quer voltar a debater o futuro pela política" e que Jair Bolsonaro "é incapaz de aceitar que dois ex-presidentes podem conversar civilizadamente sobre os graves problemas do país" edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para afirmar que o encontro entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso mostra que “o Brasil quer voltar a debater o futuro pela política”. Ela também condenou a agressão feita por Jair Bolsonaro contra Lula e FHC após ele tomar conhecimento da reunião.

“Só mesmo Bolsonaro é incapaz de aceitar que dois ex-presidentes podem conversar civilizadamente sobre os graves problemas do país, como fizeram Lula e FHC. O Brasil quer voltar a debater o futuro pela política. O ódio e a mentira deram no que deram”, escreveu Gleisi no Twitter.

O anúncio do encontro entre Lula e FHC foi feito nesta sexta-feira (21) por meio das redes sociais. “Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, escreveu a equipe de Lula.

Confira a postagem de Gleisi Hoffmann sobre o assunto.

