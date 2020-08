Gleisi exige instalação do impeachment para impedir destruição do país

Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), cobrou a instalação do impeachment de Bolsonaro, para impedir que o país continue sendo destruído por um governo irresponsável que compromete a vida dos brasileiros e o país edit

247 - A presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), cobrou urgência na instalação do impeachment para impedir que o governo Bolsonaro continue destruindo os empregos, a economia nacional, o Brasil.

Em resposta ao deputado Rodrigo Maia, que descartou a medida, Gleisi advertiu para a necessidade da Câmara dos Deputados abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro, para cumprir seu papel institucional, agindo contra um presidente criminoso que compromete a vida do povo.

Citando os mais de 50 pedidos de impeachment, Gleisi destacou a lista de crimes cometidos por Bolsonaro, que atentou contra a democracia, a Constituição Federal e a saúde pública. Também lembrou que atenta contra a soberania nacional, submetendo os interesses do Brasil aos interesses externos, em especial dos EUA.

A conivência deste Congresso Nacional, se não tomar uma medida política dura em relação a Jair Bolsonaro, irá fazê-lo corresponsável pelo desastre que esse governo é e pelos crimes que já cometeu e continua cometendo. Nós temos que cumprir o papel que a Constituição nos dá, o desígnio que ela nos dá, e não esperar ter as condições necessárias para agir com um Presidente criminoso, disse Gleisi, segundo informações do site do Partido dos Trabalhadores.





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.