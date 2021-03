Gleisi Hoffmann chama atos contra golpe de 1964 no dia 31; confira as cidades

"Não aceitaremos a ditadura e lutaremos firmes por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro", declarou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamando manifestações “contra a ditadura de ontem e a ditadura de hoje” edit

247 - A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, em vídeo publicado nas redes sociais, defendeu as manifestações que estão sendo chamadas em todo o país contra a celebração do golpe militar de 1964 pelos bolsonaristas, no dia 31 (quarta-feira). “Nossa luta pela democracia deve ser travada cotidianamente”, lembrou a deputada.

“Ditadura nunca mais. Contra a ditadura de ontem e contra a ditadura de hoje. Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre numa escala autoritária, fazendo lembrança à ditadura, aos torturadores e defendendo esse modelo de regime para o Brasil”, destacou.

Gleisi ainda destacou as “ameaças com a Lei de Segurança Nacional, ameaças com estado de sítio”. “Nós não podemos permitir isso”, reforçou.

Ela apoiou as manifestações contra a celebração do golpe de 1964, “às quais o Partido dos Trabalhadores se soma para o dia 31 de março. Atos em todo o Brasil para relembrar esta triste história e para dizer que nós não aceitaremos isso novamente no nosso país”.

@gleisi chama atos contra o Golpe de 1964 no dia 31



"Não aceitaremos a ditadura e lutaremos firmes por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro" pic.twitter.com/T232BASKjX March 29, 2021

Atos contra o golpe de 1964 em todo o Brasil

Comitês contra o golpe, que surgiram na época da luta contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT), e o PCO estão chamando mobilizações em várias cidades do País e fora do Brasil para combater a extrema-direita, que decidiu organizar atividades de celebração do golpe militar de 1964 no dia 31 deste mês.

“Estão fazendo propaganda do golpe militar de 1964 para preparar uma nova investida contra os direitos democráticos da população”, diz chamado dos comitês.

“Os partidos de esquerda, as organizações operárias e populares, os militantes e ativistas não podem permitir esse avanço ditatorial, não podemos apenas dizer que somos contra, temos que mostrar nas ruas que vai ter resistência”, continua.

Veja os locais e horários das manifestações do dia 31/3:

Sul

Porto Alegre – Esquina Democrática, 13h

Florianópolis – Catedral Metropolitana, 16h

Curitiba – Praça Santos Andrade, 16h

Sudeste

São Paulo – Vão do Masp, 15h

Araraquara – Praça Santa Cruz, 15h30

Rio de Janeiro – Cinelândia, 15h

Volta Redonda – Praça Memorial Zumbi, 13h

Belo Horizonte – Praça da Estação, 16h

Centro-oeste

Brasília – Biblioteca Nacional, 16h

Cuiabá – Praça Alencastro, 17h30

Nordeste

Salvador – Praça Piedade, 14h

Porto Seguro - Praça da Caixa d’Água, 11h

Maceió – Praça Centenário, 15h

Recife – Monumento Tortura Nunca Mais, 9h

João Pessoa – Parque Solon de Lucena (Lagoa), 15h30

Teresina – Av. Frei Serafim, 16h

Norte

Rio Branco – Parque da Maternidade (Terminal Urbano), 9h

Macapá – Praça Lugar Bonito (Centro), 10h

Itacoatiara – Bosque das Seringueiras, 16h

Belém – Praça do Operário, 10h

Europa

Portugal – Porto – Consulado do Brasil, 10h

Alemanha – Berlim – Embaixada Brasileira, 12h30

Reino Unido – Birmingham – West Midlands

Espanha – Barcelona – Praça de Sant Jaume, 17h

Áustria – Viena – Biblioteca Nacional (Em frente à Embaixada do Brasil), 15h30

Finlândia – Helsinque – Embaixada do Brasil, 16h

América do Norte

EUA - Nova Iorque - Embaixada do Brasil, 14h

Canadá - Montreal - Sherbrooke Street, 10h

