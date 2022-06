Gleisi Hoffmann sobre prisão de Milton Ribeiro: “péssimo dia para o governo corrupto de Jair Bolsonaro”

“Até outro dia Bolsonaro dizia que colocava a cara no fogo por ele”, relembrou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para comentar a respeito da prisão do ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, envolto num esquema de corrupção de propinas no MEC.

“Péssimo dia pro governo corrupto de Jair Bolsonaro. PF prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastor cabeça da organização criminosa, que cobrava propina em barra de ouro para liberar verba da educação. Até outro dia, Bolsonaro dizia que colocava a cara no fogo por ele”, disparou.

Péssimo dia pro governo corrupto de Jair Bolsonaro. PF prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastor cabeça da organização criminosa, que cobrava propina em barra de ouro pra liberar verba da educação. Até outro dia Bolsonaro dizia que colocava a cara no fogo por ele.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22) uma operação que apura irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre os alvos da operação estão os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados a Jair Bolsonaro (PL) e suspeitos de atuarem como intermediários na liberação de verbas do esquema. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente, de acordo com CNN Brasil. Ao todo, os agentes cumprem cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal.

Áudios divulgados em março deste ano mostraram Ribeiro afirmando que os pastores favoreciam municípios que negociavam verbas diretamente com eles. Ainda segundo Ribeiro, a priorização de verbas para determinadas prefeituras por intermédio dos pastores seria um pedido de Jair Bolsonaro (PL), apesar deles não possuírem cargos no governo.

