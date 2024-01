Gleisi lamenta morte de Samuel Pinheiro Guimarães: 'um dos grandes brasileiros de nossa época'

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais para lamentar a morte do embaixador e ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores Samuel Pinheiro Guimarães. Ele faleceu nesta segunda-feira (29) aos 84 anos e a causa da morte não foi divulgada.

"O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi um dos grandes brasileiros de nossa época. Seu conhecimento do Brasil e da geopolítica mundial esteve sempre a serviço da afirmação de nossa soberania, da construção de uma América Latina integrada e do diálogo entre povos e nações no rumo de uma ordem mundial democrática e justa. Meus sentimentos à família e incontáveis amigos e admiradores que ele deixou", postou Gleisi no X, antigo Twitter.

