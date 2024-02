Gleisi: Lewandowski trabalha para aperfeiçoar presídios federais, o que Bolsonaro nunca se preocupou em fazer

Dirigente do PT comentou o caso da fuga de prisioneiros em Mossoró, no Rio Grande do Norte edit

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais elogiar a atuação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nas buscas pelos dois criminosos foragidos de Mossoró (RN), que escaparam do presídio de segurança máxima na localidade.

Segundo ela, o ministro da Justiça respondeu com "seriedade" e "energia" à fuga inédita, mobilizando as autoridades relevantes para capturar os fugitivos. Gleisi também citou que "dos cinco presídios federais de segurança máxima, quatro foram feitos nos governos Lula e o quinto a presidenta Dilma deixou quase pronto".

A dirigente ainda fez críticas a Jair Bolsonaro, que, segundo ela, não se importava com os presídios federais, somente se preocupando em armar a população brasileira, gerando mais violência.

Ministro Lewandowski responde com seriedade e energia à fuga de dois presos no presídio de Mossoró. Age para corrigir falhas e aperfeiçoar o sistema federal de presídios. Enquanto o ministro trabalha, é hora de perguntar à oposição: quantos presídios federais Bolsonaro construiu? Nenhum, zero, porque só pensava em liberar venda de armas. Dos cinco presídios federais de segurança máxima, quatro foram feitos nos governos Lula e o quinto a presidenta Dilma deixou quase pronto quando foi derrubada pelo golpe.

