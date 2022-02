Gleisi: 'mal que Lula faz ao Estadão é ter provado que o povo trabalhador sabe governar'

Apoie o 247

247 - A presidenta do PT, deputado federal Gleisi Hoffmann, criticou o novo editorial do jornal Estado de S.Paulo, deste domingo, 13, atacando o ex-presidente Lula (PT). O jornal paulista disse que o resultado do governo Lula foi “um Estado inchado e anêmico, incapaz de cumprir suas funções”, entre outros ataques.

Segundo Gleisi, “o mal que Lula faz ao Estadão é ter provado que o povo trabalhador sabe governar o Brasil. Isso é intolerável para os aristocratas de ontem, os neoliberais de hoje e os arrogantes de sempre”.

“O que o PT defendeu desde sua criação e mostrou em nossos governos é que o estado deve servir à população e não apenas a uma pequena parcela. Servir ao país verdadeiro, não ao país do Estadão”, disse.

“Diferentemente do que aconteceu com o jornal O Estado de S. Paulo, se Lula for eleito o Brasil não será vendido a um grande banco. Ao contrário, voltará a ser soberano. A cada domingo que passa, por meio de seus editoriais, fica claro que o Estadão já fez sua ‘escolha difícil’, contra o Brasil e a favor do bolsonarismo”, concluiu.

