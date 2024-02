Gleisi parabeniza Vagner Freitas por completar um ano como presidente do Conselho Nacional do SESI

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes para parabenizar Vagner Freitas por completar um ano como presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI).

“Parabéns ao companheiro @vagnerfreitaspt por completar um ano como presidente do Conselho Nacional do SESI, instituição fundamental na promoção de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e alimentação para os trabalhadores da indústria e seus familiares, além da sociedade em geral. Importante ter à frente do SESI alguém experiente e que se preocupa com a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora!”, disse Gleisi.

continua após o anúncio

Vagner Freitas foi presidente da Central Única dos Trabalhadores até 2019.

Parabéns ao companheiro @vagnerfreitaspt por completar um ano como presidente do Conselho Nacional do SESI, instituição fundamental na promoção de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e alimentação para os trabalhadores da indústria e seus familiares, além da sociedade em… continua após o anúncio February 17, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: