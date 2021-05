Gleisi: "PT é pelo impeachment de Bolsonaro e sempre deixou isso claro"

Presidenta do PT negou com veemência que o partido tenha qualquer interesse na permanência de Bolsonaro na presidência até 2022. "Isso é absurdo. Não tem nenhuma avaliação dessas no PT. Enquanto Bolsonaro estiver lá, será a encarnação da crise na cadeira presidencial" edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, reafirmou neste domingo (30) que o partido apoia o impeachment de Jair Bolsonaro.

Em declaração ao UOL, Gleisi negou com veemência que o PT tenha qualquer interesse na permanência de Bolsonaro na presidência até 2022. "Isso é absurdo. Não tem nenhuma avaliação dessas no PT. Enquanto Bolsonaro estiver lá, será a encarnação da crise na cadeira presidencial", disse Gleisi.

"A luta contra o governo Bolsonaro pelo impeachment não está relacionada a uma candidatura do Lula em 2022. O PT é pelo impeachment, sempre deixou isso claro", acrescentou a presidenta do PT.

Sobre a ausência de Lula no ato, a petista disse que não conversou com o ex-presidente sobre participar da manifestação e voltou a citar o impeachment.

"Eu não conversei com o ex-presidente sobre isso, mas vi o Lula em todas as manifestações, nas camisetas, nos cartazes. A questão do impeachment não está ligada à questão do Lula. Temos de crescer a pressão sobre o Congresso para fazer o [presidente da Câmara dos Deputados, Arthur] Lira colocar o pedido para ser analisado."

