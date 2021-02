Gleisi rebate Ciro: “objetivo tem de ser derrotar Bolsonaro”

“Para todos que temos compromisso com o país e com o povo brasileiro, o objetivo tem de ser derrotar Bolsonaro e apoiadores do projeto ultra liberal e da retirada de direitos da população”, afirmou a presidente do PT edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, reagiu neste domingo (28) às declarações do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT), de que seu objetivo era tirar o PT do segundo turno das eleições de 2022.

“Lamento que o objetivo do Ciro seja derrotar o PT”, disse Gleisi. Para a dirigente petista, o objetivo da oposição deve ser derrotar Jair Bolsonaro. “Para todos q temos compromisso com o país e com o povo brasileiro, o objetivo tem de ser derrotar Bolsonaro e apoiadores do projeto ultra liberal, do arrocho, em benefício do sistema financeiro, e da retirada de direitos da população”, afirmou.

Em entrevista publicada neste sábado (27), Ciro Gomes disse que intensificou a aproximação com siglas como DEM e PSD e revelou sua "tarefa" no primeiro turno do pleito de 2022. “Nesse quadro de hiperfragmentação, quem for contra o Bolsonaro no segundo turno tem tendência de ganhar a eleição. O menos capaz disso é o PT. Por isso, a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno", afirmou.

Lamento q o objetivo do Ciro seja derrotar o PT. P/ todos q temos compromisso c/ o país e c/ o povo brasileiro, o objetivo tem de ser derrotar Bolsonaro e apoiadores do projeto ultra liberal, do arrocho, em benefício do sistema financeiro, e da retirada de direitos da população February 28, 2021

