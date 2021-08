Gleisi rebate Guedes, após ministro ter culpado Lula pela situação econômica: "terrorismo de mercado"

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, condenou as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que culpou o ex-presidente Lula e o fato de o petista estar em ascendência nas pesquisas eleitorais pelas pressões econômicas sofridas pelo governo Bolsonaro.

"De um lado, Lula aparece à frente nas pesquisas eleitorais. De outro, a reação aqui dentro é a tentação de jogar o Bolsa Família para 400 reais, o mercado especulando se vamos furar o teto. Não tem nada que ver com a realidade econômica. É um efeito colateral da guerra política, da antecipação eleitoral”, disse Guedes em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Gleisi classificou a declaração do ministro como "terrorismo de mercado". Ela reforçou: "É seu programa, Guedes, de destruição e recessão, que desestabiliza a economia".

PUBLICIDADE

Guedes culpa Lula e o Bolsa Família por juros altos. Começou o terrorismo de mercado. Já vimos esse filme. É seu programa, Guedes, de destruição e recessão, que desestabiliza a economia. As pesquisas mostram que Lula é a esperança de corrigir seu desastre. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 18, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:]

PUBLICIDADE