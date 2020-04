Gleisi rebate Moro e diz que ele "politizou" a Polícia Federal

"Ao contrário do que disse Moro, Maurício Valeixo cometeu crime ao desobedecer ordem do TRF-4 para soltar Lula em julho de 2018. E agiu a mando de Moro. Não é prova de autonomia, mas de politização da PF. Mesmo humilhado não para de mentir”, postou a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann edit

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, rebateu o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que deixou o cargo nesta sexta-feira (24) após Jair Bolsonaro demissão de Maurício Valeixo. Ao contrário do que disse Moro, Maurício Valeixo cometeu crime ao desobedecer ordem do TRF-4 para soltar Lula em julho de 2018. E agiu a mando de Moro. Não é prova de autonomia, mas de politização da PF. Mesmo humilhado não para de mentir”, postou Gleisi nas redes sociais.

Postagem veio na esteira da afirmação feita por Moro durante sua saída do ministério onde lembrou da atuação de Valeixo no episódio que resultou na permanência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em prisão política.

“Foi emitida uma ordem de soltura ilegal do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, por juiz incompetente e foi graças a autonomia dele (Valeixo), que comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa decisão antes que ela fosse executada”, disse Moro na ocasião.

Confira a postagem de Gleisi Hoffmann sobre o assunto.

Ao contrário do que disse Moro, Maurício Valeixo cometeu crime ao desobedecer ordem do TRF-4 para soltar Lula em julho de 2018. E agiu a mando de Moro. Não é prova de autonomia, mas de politização da PF. Mesmo humilhado não para de mentir — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 24, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.