Gleisi responde Bolsonaro: 'eleição será do bem contra o mal, que você representa'

247 - A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, alfinetou Jair Bolsonaro (PL), que falou que as eleições deste ano serão entre “o bem e o mal”. “É sim, a luta do bem contra o mal, o mal que você representa”, disse a petista.

“O mal do ódio, da violência, da tortura que você defende, da fome que voltou, da carestia para o povo, da falta de emprego, da destruição do Estado, da vergonha internacional. Você é o mal, o câncer do Brasil”, completou.

É sim @jairbolsonaro a luta do bem contra o mal, o mal q vc representa, o mal do ódio, da violência, da tortura q vc defende, da fome q voltou, da carestia para o povo, da falta de emprego, da destruição do Estado, da vergonha internacional. Vc é o mal, o câncer do Brasil
March 27, 2022

