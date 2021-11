Gleisi se solidariza a Boulos e prega unidade

Apoie o 247

247 - Sem mencionar o assunto, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, se solidarizou com Guilherme Boulos e outros integrantes do PSOL.

“Solidariedade com Boulos e companheiros(as) do PSOL que são alvo de fake news. Não vamos cair nessa. Não vamos nos dividir por intrigas e fazer o que a direita e a extrema direita esperam”, disse no Twitter.

O post de Gleisi faz referência a um texto publicado no site do PCO sobre Boulos, que aponta a participação do líder do MTST no IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa), onde também atuam os ex-ministros Sergio Etchegoyen e Raul Jungmann.

