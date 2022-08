Gleisi, sobre ação contra Feliciano: 'Não tem a ver com religião, mas com cara de pau de mentiroso que se passa de vítima'

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, comentou a ação judicial do partido contra o deputado bolsonarista Marco Feliciano (PL-SP) por ter difundido fake news contra o ex-presidente Lula (PT). O parlamentar, que também atua como pastor, havia mentido que o petista fechará igrejas evangélicas caso seja eleito.

O PT entrou com interpelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra Feliciano nesta quinta-feira (18), exigindo uma retratação. O partido quer que o parlamentar esclareça se "possui algum documento que indique ou prove" as acusações contra Lula.

Após o movimento do PT, Gleisi escreveu em suas redes sociais: "O deputado Marco Feliciano foi interpelado judicialmente por espalhar fake news sobre Lula e o PT. Não tem nada a ver com religião, mas com a cara de pau de um mentiroso que quer se passar de vitima."

Vale destacar que, nesta quinta-feira (18), a 'Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito' – que atua em 20 Estados do Brasil –, formalizou apoio à candidatura de Lula na corrida pelo Palácio do Planalto. Em seu posicionamento, a entidade religiosa afirmou: “Se não detivermos essa situação (das forças destruidoras de Jair Bolsonaro, a quem chamam de 'Anti-Messias') de modo imediato, muito mais vidas serão ceifadas. E todo o futuro, não só do Brasil, mas de todo o planeta, estará ameaçado.”

