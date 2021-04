Gleisi: STF tem hoje a oportunidade de fazer história e restaurar a credibilidade do Poder Judiciário

Presidente do Partido dos Trabalhadores cobra a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula e a manutenção da suspeição do ex-juiz Moro, já condenado por parcialidade e que, segundo o jornal francês Le Monde, atuou a serviço dos Estados Unidos para destruir a economia brasileira edit

247 - “O Supremo Tribunal Federal tem hoje a oportunidade de fazer história, mantendo a anulação das sentenças e a suspeição de Moro em relação a Lula, exclusivamente, como já foi decidido. Será a restauração do devido processo legal e da credibilidade do Judiciário”, postou a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, em suas redes sociais.

Lula foi mantido como preso político durante 580 dias pelo ex-juiz Moro, recentemente condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal. Uma reportagem especial do jornal Le Monde , um dos mais importantes do mundo, demonstrou que Moro trabalhou para os Estados Unidos, com a finalidade de prejudicar a economia nacional e reduzir a influência geopolítica do Brasil.

