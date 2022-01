Gleisi: trabalhadores querem sim voltar ao Brasil de antigamente, da gasolina, gás e comida baratos

Apoie o 247

247 - Em resposta a Jair Bolsonaro, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que os trabalhadores brasileiros querem sim voltar ao Brasil de antigamente, da gasolina, gás e comida baratos.

“Bolsonaro diz que trabalhadores querem voltar ao que viviam antigamente. E não tá errado. O povo quer de volta o Brasil da gasolina, do gás e dos alimentos baratos. O mesmo Brasil do respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Retrocesso e carestia já deu”, escreveu no Twitter, nesta terça-feira, 18.

Na segunda-feira, 17, Jair Bolsonaro criticou o apoio popular à candidatura do ex-presidente Lula, que lidera todas pesquisas sobre as eleições de outubro, com chances de vencer em primeiro turno.

Durante conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada, Bolsonaro disse que “alguns trabalhadores querem voltar ao que viviam antigamente”.

