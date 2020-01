Glenn rebate críticas de Janaína Paschoal: “É evidentemente uma perita em jornalismo”

“Duas surpresas grandes: 1) Janaína é evidentemente uma perita em jornalismo – quem sabe?? – que acredita que o material deveria ser reportado completamente, diferente do que os editores mais importantes no mundo democrática", escreveu o jornalista Glenn Greenwald no Twitter; "2) Bolsonaristas querem ver jornalistas presos. Chocante”, disse edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald rebateu as críticas da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), que faz ressalvas ao procedimento do editor do The Intercept Brasil sobre as denúncias da Vaza Jato.

“Duas surpresas grandes: 1) Janaína é evidentemente uma perita em jornalismo – quem sabe?? – que acredita que o material deveria ser reportado completamente, diferente do que os editores mais importantes no mundo democrática. 2) Bolsonaristas querem ver jornalistas presos. Chocante”, escreveu Greenwald no Twitter.

O comentário dele foi uma resposta às publicações da parlamentar. "Amados, quando o jornalista denunciado adotou o procedimento de lançar o material (que dizia bombástico) aos poucos, eu achei muito estranho. Esse ‘modus operandi’, a meu ver, não coincidia com jornalismo. Se havia um material, ele deveria ser logo noticiado", disse ela.

Segundo Janaína, "ficou bastante claro que o jornalista sabia que as ações ilícitas estavam em curso e ficou bem claro que ele sabia que estava agindo de maneira inadequada, pois tomou o cuidado de criar um cenário para fazer crer ter recebido o material de uma única vez".

“O diálogo deixa evidente que o jornalista sabia que o procedimento ético exigia publicar material recebido na íntegra. Na linguagem técnico-jurídica, essa consciência sugere o dolo na atuação”.

