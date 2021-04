“Globo deveria ter vergonha na cara depois de tudo o que fez”, diz Florestan Fernandes Júnior

“Não dá mais para fazer justiça com base nos interesses econômicos e políticos de um grupo de comunicação”, disse o jornalista Florestan Fernandes Júnior durante participação no Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior criticou, durante participação no Bom Dia 247 deste domingo (11), o grupo Globo, da família Marinho, em função de um artigo em que o jornalista Merval Pereira ataca o Grupo Prerrogativas e pressiona para tentar salvar o ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para Florestan, a Globo "deveria ter vergonha na cara depois de tudo que fez, depois da maneira errada com que cobriu a Lava Jato".

“Essa é a estratégia da TV Globo. Quem trabalhou lá sabe como a Globo tentou interferir o tempo todo nas ações do Supremo e do Congresso. Ela faz uma pressão terrível. Ela deveria ter vergonha na cara depois de tudo que fez, depois da maneira errada com que cobriu a Lava Jato", afirmou.

"Errada é o mínimo, porque em nenhum momento ela foi checar as informações. Fez o pré-julgamento colocando no ar denúncias sem provas, delações sem provas. Fez um conluio, de uma certa maneira, com o Moro e a força-tarefa”, disse Florestan em seguida.

Ainda segundo ele, “não dá mais para a gente ficar fazendo uma justiça de acordo com os interesses econômicos e políticos de uma empresa de comunicação”.

