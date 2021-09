GO: mulher faz chá revelação de DNA para provar paternidade do filho (vídeo)

Apoie o 247

Por Galtiery Rodrigues, Metrópoles - Uma moradora de Palestina de Goiás, cidade que fica a 303 quilômetros de Goiânia, fez um chá revelação diferente e viralizou na internet.

Após o ex-marido duvidar da paternidade da criança, ela fez um vídeo em forma de chá revelação com o resultado do teste de DNA. A tradição é que este tipo de evento informe o sexo da criança para amigos e familiares, mas, no caso dela, o objetivo era a confirmação da paternidade do filho.

Leia a íntegra no Metrópoles.

