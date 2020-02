"Golpe deixa de ser desejo e passa a ser projeto”, diz Juca Kfoury sobre Bolsonaro

247 - O jornalista Juca Kfoury usou o seu blog, no portal UOL, para pedir a união das forças democráticas e “fazer frente à guerra de comunicação” contra a extrema direita e o governo Jair Bolsonaro. “Quando o presidente da República convoca para uma manifestação contra os poderes Legislativo e Judiciário é porque o golpe deixa de ser desejo e passa a ser projeto. Outra ditadura, não! Tortura nunca mais! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”, escreveu Kfoury sobre as reportagens aponta que Bolsonaro estaria utilizando seu número pessoal para convocar apoiadores para participarem de manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 15 de março.

“Estamos praticamente paralisados diante do tamanho da barbárie cinicamente fascistóide dos que estão no poder em Brasília. Impõe-se a união das forças democráticas para interromper a trajetória autoritária e a incompetência de aventureiros que comandam a Economia, a Educação, a Saúde, o Meio Ambiente, a Justiça, os Direitos Humanos e a Comunicação no país. Antes que seja ainda mais tarde do que já está”, postou o jornalista.

