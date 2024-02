"Golpe está muito bem documentado", diz Boulos após investigação da PF contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) utilizou sua conta na rede social X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (8) para fazer uma declaração contundente a respeito das recentes investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo Boulos, "Não há espaço para narrativas. O golpe está muito bem documentado. Bolsonaro e seus ministros foram FILMADOS articulando a investida golpista".

A afirmação do parlamentar veio acompanhada de um print de uma manchete de jornal, a qual revelava que a Polícia Federal possui vídeos de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, caracterizando uma "dinâmica golpista".

Não há espaço para narrativas. O golpe está muito bem documentado



Bolsonaro e seus ministros foram FILMADOS articulando a investida golpista. pic.twitter.com/4Nz7GHA0Wb — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 8, 2024

Essa declaração de Boulos surge em meio a uma série de desdobramentos após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que fundamentou prisões, buscas e apreensões realizadas no mesmo dia. As ações ocorreram no contexto da apuração dos atentados ao Estado Democrático de Direito e às liberdades republicanas, promovidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seus assessores, ex-ministros e militares ligados à sua equipe de governo.

Nos documentos que fundamentam essas ações, especificamente das páginas 59 a 69, é revelado que o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente, gravou em vídeo uma reunião que trazia à tona o que seria um plano de golpe de Estado. Este vídeo foi recuperado pela Polícia Federal nos arquivos eletrônicos do tenente-coronel.

Durante a reunião, segundo os relatos, Bolsonaro teria instigado seus 23 ministros a apoiarem abertamente a iniciativa golpista, sugerindo até mesmo que ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam receber quantias financeiras para defender um novo mandato presidencial. Além disso, há relatos sobre o envolvimento do Exército na produção de informações falsas sobre vulnerabilidades nas urnas eletrônicas e sobre supostas fraudes eleitorais.

OPERAÇÃO - A Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis, visando apurar uma organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito. Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão contra 21 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, em diversos estados do país.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O Exército Brasileiro está colaborando com as investigações, acompanhando o cumprimento de alguns mandados.

