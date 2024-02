Gonet pede a Toffoli que reconsidere suspensão de multas da Odebrecht firmadas pela Lava Jato

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli que reconsidere sua decisão suspendendo, no final de janeiro, o pagamento do acordo de leniência de R$ 3,8 bilhões firmado pela empreiteira Odebrecht (hoje Novonor) com a Lava Jato, em 2016. As informações foram divulgadas pela revista Veja.

Neste pacto, a Odebrecht confessou corrupção em 49 contratos de obras e empreendimentos públicos entre 2006 e 2014. Com a correção monetária, o valor total chegaria a R$ 6,7 bilhões ao fim dos 20 anos previstos para o pagamento. Toffoli também autorizou a empreiteira a solicitar a revisão dos termos de seus acordos de leniência, visando corrigir eventuais irregularidades e abusos cometidos pelas autoridades do sistema de Justiça.

No entanto, segundo Gonet, 'a prática de crimes foi efetivamente reconhecida pela empresa e por seus executivos, em confissões e com entrega de documentos comprobatórios. O que o grupo econômico (a Novonor) pede, afinal, é que seja desobrigado de cumprir as obrigações financeiras a que se comprometeu quando, em troca de benefícios diversos, assinou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal na primeira instância no Paraná'.

