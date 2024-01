Gonet promete analisar 'o que deixou de ser feito' sobre a CPI da Covid

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o Ministério Público Federal irá reanalisar os trabalhos da CPI da Covid no Senado de 2021, como foco especial para aquilo "que deixou de ser feito".

“Nós temos, inclusive, dados da CPI para serem avaliados, decisões do Supremo mandando para a Procuradoria, elementos, achados que foram feitos no Congresso durante esse período. Vamos reanalisar aquilo que for possível realizar ainda em termos de análise e de repercussão jurídica do que foi feito, e do que deixou de ser feito”, disse o PGR em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da Globo.

Com 80 pedidos de indiciamento, entre eles o de Jair Bolsonaro, por nove crimes, senadores independentes e de oposição que foram maioria na CPI defenderam que a PGR dê seguimento aos fatos apurados pela comissão. A CPI da Covid foi criada em 13 de abril de 2021 e durou até 26 de outubro daquele ano.

