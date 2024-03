Gonet visitará procuradorias nos estados para tentar pacificar MPF

Apoie o 247

247 - No cargo desde 18 de dezembro de 2023, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, iniciará em março uma série de visitas às procuradorias regionais de todo o Brasil.

De acordo com o jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles, “o primeiro destino escolhido por ele foi Manaus. A escolha pela capital amazonense, segundo fontes da PGR, se deve à importância que o procurador pretende dar à pauta ambiental em sua gestão. A ideia de Gonet, segundo aliados, é usar esses encontros para tentar pacificar o Ministério Público Federal, que sofreu forte divisão durante a gestão de Augusto Aras como chefe da PGR”.

