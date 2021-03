Gonzalo Vecina: "Brasil é uma ameaça à saúde pública do mundo"

Com a lentidão na vacinação, as chances aumentam de uma nova variante do coronavírus emergir. “Essa cepa resistente à vacina terá nascido no Brasil. É isso que se quer dizer com ameaça à saúde pública". Assista edit

247 - Para o médico sanitarista Gonzalo Vecina, o agravamento da situação da pandemia no Brasil aumenta as chances de emergirem mais variantes do novo coronavírus, que podem ser resistentes às vacinas.

Enquanto o Brasil não estiver vacinado, afirma à TV 247, o país será uma ameaça à saúde pública:

"O Brasil é uma ameaça à saúde pública do mundo. Por que? Estamos tendo um número muito grande de casos, e quanto mais casos nós temos, maior é a probabilidade de ocorrer uma mutação, como aconteceu com a P1 lá no Amazonas.

"Então podemos ter uma mutação em cima dessa P1, que possa transformar essa cepa numa cepa resistente à vacina. Essa cepa resistente à vacina terá nascido no Brasil. É isso que se quer dizer com 'ameaça à saúde pública'", explicou Vecina.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.