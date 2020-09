Google também vai abrir programa só para negros

O Google for Startup iniciou o Black Founders Fund, um programa que vai investir R$ 5 milhões em statups criadas e lideradas por negras e negros. Além do investimento inicial, as startups terão acesso a créditos em produtos Google, mentores para ajudar em seu desenvolvimento e vão participar das iniciativas realizadas pelo Google for Startups Brasil edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “no início deste ano, o TrazFavela [coletivo selecionado pelo programa do Google] foi convidado para participar de um programa de aceleração do Google chamado Startup Zone no início deste ano. “Quando recebemos a notícia de que o Google estava interessado em nos ajudar ficamos muito felizes. Mesmo lisos fizemos de tudo para ir para São Paulo para participar do treinamento”, diz Iago.”

“O TrazFavela foi uma das três primeiras empresas escolhidas para receber esse investimento do Google Black Founders Fund. “Acho que esse investimento vai nos ajudar acelerar o processo de desenvolvimento do nosso aplicativo e também a aumentar o público periférico” diz Ana Luiza, 27, formada em marketing e responsável pela parte administrativa da startup.”

