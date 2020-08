Governador de MT, Mauro Mendes (DEM), é internado em SP com pneumonia

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi diagnostico com pneumonia e internado neste sábado (1º) em um hospital de São Paulo. A assessoria do político infirmou que ele passou a se sentir mal após uma reunião edit

247 - O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), foi diagnostico com pneumonia e internado neste sábado (1º) em um hospital da cidade de São Paulo. A reportagem é do portal G1. A assessoria de comunicação do político informou que ele passou a se sentir mal após uma reunião de trabalho.

Mendes doou um de seus rins para a mulher, a primeira-dama Virginia Mendes, em 2014. Na época, ele era prefeito da capital, Cuiabá, acrescenta a reportagem.

Após passar por baterias exames, Mauro foi diagnostico com pneumonia e internado por recomendação médica. O estado de saúde do governador apresenta estabilidade. Ele segue cumprindo suas atividades em teletrabalho.

No mês de junho, o governador contraiu Covid-19. Ele passou duas semanas isolado em casa e se recuperou da doença.

