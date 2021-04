Governador de Pernambuco rebate Bolsonaro: “Em lugar de disseminar fake news, por que não assumir suas verdadeiras atribuições”

“Em lugar de disseminar fake news, por que não assumir suas verdadeiras atribuições e fazer parte do enfrentamento à pandemia?”, questionou o governador Paulo Câmara, rebatendo o tuíte de Jair Bolsonaro edit

Metrópoles - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), criticou a atitude do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que reproduziu em sua conta no Twitter, neste domingo (4), um vídeo em que o apresentador de TV Sikêra Jr. faz críticas ao socialista.

“Em lugar de disseminar fake news, por que não assumir suas verdadeiras atribuições e fazer parte do enfrentamento à pandemia?”, questionou o gestor estadual.

No vídeo, o apresentador provoca Câmara ao citar números que ele atribui a repasses do governo federal. “Paulo Câmara, esse dinheiro não é teu, é para salvar vidas”. “Senhores governadores, criem vergonha na cara. Digam ao seu povo quanto receberam para cuidar das vidas, e não tomar essas vidas, não matar as pessoas”, acrescenta o apresentador.

Em resposta, Paulo Câmara disse: “Difícil acreditar que em um dia como hoje, domingo de Páscoa, sejamos obrigados a nos deparar com novas atitudes lamentáveis do Presidente da República”, postou.

