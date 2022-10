Governador de Rondônia culpa STF por operação que incendiou dragas de garimpeiros no rio Madeira

Mais de 80 dragas, utilizadas no garimpo ilegal no leito do rio Madeira, em Porto Velho, foram destruídas na operação da PF e do Ibama edit

Apoie o 247

ICL

Blog da Luciana Oliveira - O governador de Rondônia, Marcos Rocha, apelou à mentira para fazer politicagem com garimpeiros que protestavam contra dragas incendiadas no rio Madeira.

Ao ser perguntado se a operação ‘Lex Et Ordo’ da Polícia Federal era culpa do presidente Bolsonaro, ele confirmou o que um garimpeiro gritou ao lado: “é do STF!”

O nome da operação faz alusão à necessidade de garantir a aplicação da lei e implementar a ordem no leito do Rio Madeira.

Mais de 80 dragas, utilizadas no garimpo ilegal no leito do rio Madeira, em Porto Velho, foram destruídas na operação da Polícia Federal (PF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na quarta-feira (12).

Isso gerou protestos com fechamento de um trecho urbano da BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas.

Os garimpeiros queimaram pneus para bloquear a estrada que dá acesso ao Porto Organizado e à ponte sobre o rio Madeira.

Segundo a Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, “A ação busca desestruturar organizações criminosas que lucram causando imensos prejuízos ambientais com atividades ilegais de mineração, tais como: a modificação do curso original do rio, a destruição da vegetação ribeirinha e a interrupção de canais d’água, com a consequente morte da fauna e flora locais. A mineração ilegal é responsável ainda pela contaminação das águas e dos peixes por mercúrio, causando sérios prejuízos não só à natureza mas também à saúde da população”.

Marcos Rocha disputa o segundo turno pela reeleição e prometeu ajudar os garimpeiros junto ao Ministério da Justiça, sem dizer exatamente como.

Veja:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.