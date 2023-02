Governador de Roraima propõe medidas de assistência a garimpeiros

Apoie o 247

247 - O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), propôs nesta terça-feira (7) algumas medidas para solucionar os problemas dos garimpeiros no estado.

Alvo de operações de expulsão das terras indígenas, os garimpeiros receberão ajuda do governo estadual. O governador afirmou que serão criadas "novas áreas de mineração em cooperativas de garimpeiros", fora de áreas indígenas. Ele defendeu ainda a criação de programas sociais para os garimpeiros.

Denarium assegurou que seu governo não concorda com o garimpo em terras indígenas e que sua administração trabalha para encontrar uma solução para retirar os trabalhadores das regiões de difícil acesso.

Estima-se que somente no estado de Roraima há entre 50 mil e 70 mil garimpeiros. O estado tem uma população de cerca de 500 mil habitantes.

As declarações de Denarium foram dadas em Brasília, onde o governador se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a situação dos indígenas ianomâmi no estado. Também participaram da reunião os senadores Hiran Gonçalves (PP) e Mecias de Jesus (Republicanos), ambos de Roraima.

Uma das propostas discutidas foi a criação de um benefício social para os garimpeiros que venham a ser expulsos das terras onde há a extração ilegal de minérios. (Com CNN Brasil).

