Governador do AM prevê "estabilidade total da pandemia" no estado dentro de 15 dias

Segundo o governador Wilson Lima, a taxa de transmissão no estado já está entre as menores do país

247 - Em contramão da maioria dos governadores, Wilson Lima (PSC), do Amazonas, acredita que, dentro de 15 dias, a Covid-19 estará sob controle no estado.

"Avançamos muito no processo de flexibilização no estado. O comércio já voltou a funcionar de 9h as 15h e os shoppings de 10 as 16h", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

"Nossos números de óbitos têm diminuído e a nossa taxa de transmissão já está entre as menores, é de 0,95. Na capital conseguimos praticamente zerar filas de leito de UTI, mas ainda temos espera no interior. Acredito que nos próximos 15 dias o estado estará numa condição de estabilidade total da pandemia", completou.

Segundo o governador, as medidas de restrição serão prorrogadas por mais sete dias.

