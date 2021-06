Governador do Amazonas vai ao STF para não depor na CPI da Covid

Metrópoles - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para não depor na CPI da Covid. O depoimento dele está marcado para a próxima quinta-feira (10/6). A ministra Rosa Weber, do STF, foi designada a relatora.

A defesa do governador pediu uma liminar para que Lima tenha o direito de recusar a convocação ou, caso o STF não aceite, que a convocação não seja obrigatória. Em última instância, pede a garantia do direito ao silêncio.

