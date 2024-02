Governador do MT nomeia como desembargador seu segundo maior doador na campanha de 2022

Apoie o 247

247 - O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, nomeou como desembargador de Justiça do estado o segundo maior doador de dinheiro (pessoa física) em sua campanha eleitoral de 2022, o advogado Helio Nishiyama, que também já o defendeu em processos judiciais. A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

O nome de Nishiyama foi escolhido a partir de lista tríplice do TJMT com nomes da advocacia. A nomeação ocorreu na segunda-feira (19) e o desembargador tomou posse nesta quarta (21).

O advogado doou R$ 50 mil para a campanha de Mauro Mendes ao governo do estado em 2022, ficando atrás apenas dos R$ 150 mil doados por Catia Regina Randon Rossato, esposa do ex-prefeito Dirceu Rossato, de Sorriso (MT).

Ainda de acordo com o Metrópoles, Nishiyama já havia doado R$ 10 mil à campanha de Mendes em 2018.

