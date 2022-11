Governador do MT promete “partir para cima” de baderneiros nas rodovias federais

"Nós não temos compromisso com o erro. Partiu para a baderna a gente vai para cima com as nossas forças de segurança, como foi feito”, declarou o governador Otaviano Pivetta edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), o governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, prometeu tratamento duro para bolsonaristas que fizerem “baderna” nas rodovias federais do estado. As informações são do jornal O Globo.

“Nós gostamos muito da democracia. Nós não temos compromisso com o erro. A manifestação pacífica, ordeira, a gente respeita. Partiu para a baderna a gente vai para cima com as nossas forças de segurança, como foi feito”, declarou Pivetta.

A declaração foi dada depois da operação policial que desbloqueou as rodovias, após atos de vandalismo e crimes em meio aos protestos contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas.

De acordo com o governador, “até sexta-feira, os movimentos eram pacíficos, mas depois iniciou uma desordem”. A fala refere-se ao ataque de baderneiros bolsonaristas a uma base da concessionária Rota do Oeste, responsável por trecho da BR-163, e incêndios a três caminhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.