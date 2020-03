Governador do Pará dá dura em Bolsonaro, que deu bolo em reunião com governadores, e pede ajuda à China

Helder Barbalho criticou a falta de governo no Brasil e disse que não vai esperar por ações de Jair Bolsonaro; vídeo edit

247 – Em vídeo, o governador do Pará criticou duramente Jair Bolsonaro, que deu bolo numa reunião que estava prevista para acontecer com os governadores, e disse que vai agir por contra própria, sem esperar por ações do governo federal. Confira o vídeo e seus tweets:

👉 Solicitação ao governo chinês para aquisição de materiais médicos, sanitários além de itens como respiradores, testes rápidos e leitos de UTI com seus insumos. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 21, 2020