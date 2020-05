Governador do Pará diz que 50 pessoas já morreram em casa de Covid e avalia lockdown

"Serão medidas para as cidades que já apresentam um percentual amplo de contaminação. Hoje 18 municípios do estado representam mais 95% dos casos da Covid-19 no Pará", afirmou Helder Barbalho, sobre endurecimento no combate ao coronavírus edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou neste domingo, 3, que já há registro de aproximadamente 50 mortes em domicílio nos últimos dez dias no Pará.

"Não tem justificativa para que as coisas não sejam mais rápidas. Eu tenho cobrado da minha equipe. O fato é que há 10 dias, a gente tinha uma média de cinco óbitos em domicílio. E nesse momento estamos chegando a 50 óbitos em domicílio. Estamos buscando desburocratizar esse processo, dialogando com a prefeitura de Belém, dialogando com os médicos, com a equipe legista, para que seja mais rápido", disse Barbalho à Globonews sobre a liberação de corpos pelo Serviço de Verificação de Óbito da Sespa.

O governador falou também sobre o endurecimento de medidas de isolamento para conter a propagação da Covid-19.

"Todas as pesquisas apontam que nós ficamos entre 45% e 50% de isolamento. Isso é muito baixo. Na última sexta, fiz um último apelo. Estamos na fase de conclusão de um projeto com bastante restrição, indo no caminho do lockdown. Não serão medidas para o estado todo. Serão medidas para as cidades que já apresentam um percentual amplo de contaminação. Hoje 18 municípios do estado representam mais 95% dos casos da Covid-19 no Pará", afirmou Helder Barbalho.

