Governadora do RN desabafa por ação negacionista de Bolsonaro: "Ninguém tem sossego"

A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), reage à tentativa de Bolsonaro de impedir medidas de proteção contra a Covid: "Ninguém tem sossego", diz edit

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), reagiu em tom de desabafo à tentativa de Jair Bolsonaro de barrar o toque de recolher que ela decretou para conter a expansão da pandemia.

A Covid-19 atinge o estado de maneira crítica. O Estado tem quase 90% dos leitos ocupados e o número de novos casos segue alto, afirma a governadora.

Nesta quinta-feira (27), Jair Bolsonaro ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal) para derrubar decretos com medidas restritivas adotadas por Rio Grande do Norte, Pernambuco e Pará.

"Ninguém tem sossego. A gente estava celebrando essa grande conquista que foi a inclusão dos trabalhadores da educação no grupo prioritário da vacinação, parecia uma luz no fim do túnel, e aí vem uma notícia dessas", diz Fátima Bezerra. A informação é do Painel da Folha de S.Paulo

Fátima Bezerra diz que, se for necessário, recorrerá de decisões que impeçam a implementação de medidas restritivas no estado.​

