Governadores apostam em passaportes da vacina estaduais e já preveem embates na Justiça

Governadores se preparam para embates contra governo Bolsonaro deido à postura negacionista do titular do Executivo sobre o passaporte de vacinação edit

Apoie o 247

ICL

247 - A postura negacionista de Jair Bolsonaro sobre o passaporte de vacinação tem levado os estados a apostarem em atitudes individuais, em posição de conflito com o governo federal.

Chefes de Executivos estaduais temem que a falta de unidade nacional sobre o tema cause uma onda de judicialização e, no limite, até comprometa a exigência de comprovação vacinal para entrar em espaços públicos ou privados. O temor, aliás, já tem fundamento concreto. O bolsonarista PTB está no STF tentando derrubar os passaportes estabelecidos em Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Amazonas, Bahia e na cidade do Rio de Janeiro, informa a Coluna do Estadão.

O clima entre os governadores, no entanto, é de topar a briga. São Paulo já foi também ao STF, mas para reivindicar o passaporte em território nacional. “A Anvisa recomenda e o governo não segue. O Brasil precisa adotar o passaporte da vacina”, diz o governador Wellington Dias (PT-PI).

PUBLICIDADE