Governadores criticam Bolsonaro e falam em impeachment

Governadores ficaram perplexos com o pronunciamento de Jair Boslonaro. Eles começam a consideram mais seriamente a hipótese do impeachment e pedem a saída de Mandetta edit

247 - Vários governadores criticaram o pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional, na noite desta terça (24). Eles afirmam também que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu legitimidade.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que a fala indica que "estamos sem direção". "Desconectado da realidade, desconectado da ação do Ministério da Saúde, atrapalha o trabalho dos governadores e menospreza os efeitos da pandemia", afirmou."

A matéria ainda informa que "os governadores precisam se reunir, estamos sem coordenação. O ministro e os governadores de um lado e o presidente menosprezando a pandemia de outro", disse."